"توقعات مرعبة" للعام 2025.. نسخة افتراضية من العرافة الشهيرة تكشفها!

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وتوفيت العرافة البلغارية في عام 1996 ولكنها اكتسبت شهرة بسبب تنبؤاتها الدقيقة بشكل مخيف.وبينما تركت سلسلة من التوقعات للقرن الحادي والعشرين قبل وفاتها، قدمت شبيهتها الافتراضية الآن لمحة "مقلقة" عما ينتظرنا في 2025.وتشمل هذه التوقعات اضطرابات سياسية ضخمة ولكنها تتميز أيضا بسلسلة من الانتصارات في الرياضة والفنون، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".ومن بين هذه التنبؤات، فمن المتوقع أن يواجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عام 2025 سلسلة من التشابكات القانونية وحتى المخاوف الصحية.وقالت النسخة الافتراضية من العرافة إن انتهاء إحدى قضايا المحكمة البارزة الخاصة به سيتسبب في موجة من الانقسام في جميع أنحاء الولايات المتحدة وربما العالم.كذلك، اقترحت أن ترامب قد يتجه إلى بناء إمبراطوريته الإعلامية الخاصة العام المقبل للوصول إلى أتباعه في جميع أنحاء العالم.ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه ترامب علاقته بالرئيس التنفيذي لشركة "إكس" وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك.ومع ذلك، أشارت "العرافة الافتراضية" أيضاً إلى أن الرئيس المنتخب، الذي سيتولى منصبه في كانون الثاني، قد يعاني أيضا من مشكلة صحية ستجبره لفترة وجيزة على الابتعاد عن أعين الجمهور.ورغم ذلك، كشفت أنه من المتوقع أن يتغلب ترامب على هذا التحدي مثلما تغلب على محاولة اغتياله.ووفقا للعرافة الافتراضية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقضي أيضا عاما مشوها بالعزلة والمخاوف الصحية. ومن المتوقع أن يلعب بوتين دورا أصغر على الساحة العالمية.وأشارت النسخة الافتراضية للعرافة الشهيرة إلى أن أزمة صحية كبيرة قد تصيب الرئيس الروسي في العام المقبل.مع هذا، فقد تنبأت العرافة البلغارية بأن بوتين قد يعاني من سلسلة من النكسات في حرب أوكرانيا، حيث اعتبرت عام 2025 "نقطة تحول" في الصراع.وتنبأت أن أوكرانيا ستشن هجوماً واسع النطاق بحلول منتصف العام محققة انتصارا كبيرا.وتوقعت العرافة الافتراضية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيواجه عاما مليئا بالتحديات.وفي الوقت نفسه، توقعت العرافة عاما جيدا للمنتخب الإنجليزي.وتحول فقدان البصر الذي أصاب فانغا، وهي في الثانية عشرة من عمرها، من نقمة إلى نعمة، وربما لم يكن يدر في خلدها أن هذا الفقد ستعوضه بأشياء أكبر تمثلت في تنبؤات أذهلت العالم.وتوقعت بابا فانغا في 1989 تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي من "طائرتين"، وهو ما حصل بالفعل في 11 أيلول 2001، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة بشأن ما وصفه البعض بـ"القدرات الخارقة" لهذه المرأة.وكتبت بابا فانغا الحقيقية، التي ولدت عام 1911، قبل وفاتها أن عام 2025 سيشهد زلازل تدمر العالم.