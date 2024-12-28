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عربي-دولي

أحد أبرز رجال الأسد.. من هو أبو علي رسلان الذي تم اعتقاله؟

Lebanon 24
28-12-2024 | 13:58
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أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، السبت، اعتقال البرلماني والعسكري السابق، أبو علي رسلان، في مدينة حلب، شمالي البلاد.

ووفق المعلومات، فإن رسلان شخصية سورية بارزة ارتبطت بنظام الرئيس بشار الأسد، حيث شغل العديد من المناصب الأمنية والعسكرية الهامة في الجيش السوري قبل أن يصل إلى مجلس الشعب.
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ويعتبر رسلان من الشخصيات التي لعبت دورًا مهمًا في حماية النظام السوري، وهو من المقربين من القيادة السياسية والعسكرية في دمشق.

ويقول ناشطون إن أبو علي رسلان كان ضمن الحرس الجمهوري السوري، الذي يُعد من أبرز القوات الأمنية والعسكرية المكلفة بحماية النظام، في حين قال آخرون إنه مقرب من قائد القوات الخاصة السابق سهيل الحسن الملقب بـ"النمر".

وكان له دور محوري في العمليات العسكرية التي شنها الجيش السوري ضد المعارضة المسلحة في مناطق عديدة من سوريا، لا سيما في دمشق وحلب. 

ويواجه رسلان اتهامات بالمسؤولية عن العمليات الأمنية التي شهدت قمعًا عنيفًا ضد المدنيين في بعض المناطق، وذلك في إطار محاولات النظام السوري لاستعادة السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها المعارضون. 

بالإضافة إلى دوره العسكري، كان أبو علي رسلان عضوًا في مجلس الشعب السوري، حيث ساهم في تعزيز الدعم السياسي للنظام داخل المؤسسات الحكومية. 

وعلى الرغم من أنه لا يظهر بشكل دائم في وسائل الإعلام، إلا أن تأثيره العسكري والسياسي جعله من الشخصيات المؤثرة في الدوائر المقربة من السلطة السورية. (ارم نيوز)
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