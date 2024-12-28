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غارات أميركية بريطانية على اليمن

Lebanon 24
28-12-2024 | 14:36
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أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، يوم السبت، أن التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين إن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حجة بـ 4 غارات".
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ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف أو ماذا استهدف تحديدا، فيما لم يصدر تعليق فوري بخصوص ذلك من واشنطن أو لندن. (روسيا اليوم)
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