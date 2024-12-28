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عربي-دولي

إطلاق نار في ألمانيا بعد تهديد شرطة بسكين وفأس.. رجل في حالة حرجة

Lebanon 24
28-12-2024 | 14:44
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أعلنت الشرطة الألمانية، في بيان مساء يوم السبت، أنها أطلقت النار على رجل شرق مدينة مانهايم بعد أن قام بأعمال شغب.

وقالت الشرطة والنيابة العامة في البيان "إن الرجل البالغ من العمر 26 عاما، أصيب بجروح تهدد حياته".
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وأفاد البيان بأن الرجل كان يثير الشغب في موقع تابع لشركة في منطقة هيرشبرغ آن در برغشتراسه (Hirschberg an der Bergstraße) غربي ألمانيا، وهدد الضباط الذين استدعوا إلى المكان بفأس وسكين.

وذكرت السلطات أن المحاولات الرامية إلى تحذيره وإجباره على إلقاء سلاحيه بإطلاق طلقات تحذيرية، لم تنجح.

وتابعت قائلة: "عندما هاجم الرجل عناصر الشرطة أصيب بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار عليه"، مشيرة إلى نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية.

وذكرت أن الرجل لم يكن معروفا لدى الأمن من قبل ولا تزال خلفيات الحادث غير واضحة حتى الآن. (روسيا اليوم)
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