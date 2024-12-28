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عربي-دولي

رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا: ستحل كل الأفرع الأمنية وتعاد هيكلتها

Lebanon 24
28-12-2024 | 15:01
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نقلت ‎الوكالة العربية السورية للأنباء عن رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، أنس خطاب، قوله إن المؤسسة الأمنية في البلاد سيعاد تشكيلها "بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها".

وأكد خطاب، السبت، أنه على صعيد الأمن والاستخبارات سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد.
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وأوضح خطاب أن ذلك سيجري بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها، وفق ما نقلت إدراة العمليات العسكرية على صفحتها على "إكس".

 وأشار رئيس جهاز الاستخبارات الجديد إلى أن "الأفرع الأمنية تنوعت وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعاً في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان".
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