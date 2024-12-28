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سيخضع للعلاج غدًا.. مرض يعاني منه نتنياهو

Lebanon 24
28-12-2024 | 15:04
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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أن نتنياهو سيخضع للعلاج غدا لإزالة البروستاتا بعد تشخيصه بتضخم حميد.
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