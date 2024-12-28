من وزارة الخارجية إلى مطار ميلانو.. هجوم سيبراني على إيطاليا

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ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن المواقع الإلكترونية لمطاري "ليناتي" و"مالبينسا" في ميلانو تعرضت لهجوم سيبراني صباح السبت.أكدت الصحيفة الإيطالية أن الهجوم لم يؤثر على العمليات التشغيلية للمطارين، لكنه تسبب في صعوبات للمسافرين الذين حاولوا التحقق من حالة رحلاتهم عبر المواقع المتضررة.كما طال الهجوم موقع وزارة الخارجية الإيطالية وعدداً من المواقع الأخرى التي توقفت بشكل مؤقت. (بلومبيرغ)