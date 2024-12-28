أغلبية مؤقتة للجمهوريين في مينيسوتا بعد استقالة نائب ديمقراطي

Advertisement

يبدأ الجمهوريون العام الجديد بأغلبية مؤقتة في مجلس نواب مينيسوتا بعد أن قرر نائب ديمقراطي عدم الطعن على قرار قضائي أفاد بأنه فشل في إثبات إقامته في الدائرة الانتخابية التي يمثلها.وسيحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 67 مقعدا مقابل 66 في مجلس نواب الولاية عندما يبدأ المجلس التشريعي أعماله في 14 كانون الثاني. لكن من غير المتوقع أن تدوم هذه الأغلبية طويلا، حيث حدد الحاكم تيم والز بالفعل موعدا لإجراء انتخابات خاصة يوم 28 كانون الثاني في الدائرة ذات التوجه الديمقراطي، والتي فاز فيها كورتيس جونسون بفارق 30 نقطة في تشرين الثاني الماضي.وقال جونسون في خطاب استقالته أمس الجمعة: "بينما أختلف مع الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة المقاطعة، أدرك أن القرار النهائي، سواء في الاستئناف أو غيره، يعود إلى الهيئة التشريعية، حيث يبدو أنه لا يوجد مسار قابل للتطبيق يسمح لي بالاحتفاظ بمقعدي".وأضاف: "بدلا من إطالة أمد هذا الأمر أكثر، قررت الاستقالة الآن حتى إجراء انتخابات خاصة في أقرب وقت ممكن".وكان القاضي ليوناردو كاسترو قد حكم الأسبوع الماضي بأن جونسون لم يقم في الدائرة الانتخابية في منطقة روزفيل لمدة ستة أشهر المطلوبة قبل الانتخابات، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل المنصب.وقدم منافسه الجمهوري بول ويكستروم مقاطع فيديو وصورا للمراقبة في المحكمة تظهر أن جونسون لم يكن يقيم في الشقة التي ادعى أنها محل إقامته.كما أفادت صحيفة سانت بول بايونير برس أن غياب توصيلات المرافق والنشاط المنتظم في الشقة عزز هذا الاستنتاج. (روسيا اليوم)