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عربي-دولي

قُتل غالبية ركابها الـ 181.. مشاهد مرعبة لتحطم طائرة في كوريا الجنوبية!

Lebanon 24
28-12-2024 | 23:32
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في حادث مأساوي، لقي 85 شخصاً على الأقل، حتفهم إثر اندلاع حريق في طائرة أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية.
 
 
وبحسب وكالة يونهاب، فإن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية، فيما نجا حتى الآن شخصان أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، بينما رجحت إدارة الإطفاء أن تكون غالبية المسافرين الباقين قد لقوا حتفهم.
 
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إلأى ذلك، أوضح متحدث باسم شركة الطيران أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737-800.

من جهتها، أعلنت وزارة النقل أن المحققين يبحثون عن سبب هذه المأساة التي أودت بحياة العشرات، في حين كشفت إدارة الإطفاء أنّ الحادث نجم عن الطيور ورداءة الطقس. وقالت بعض المصادر إن "احتكاك الطائرة بطيور أدّى إلى خلل في منظومة عجلات الهبوط أثناء محاولة الطائرة الرسو في المطار، وفق ما نقلت وكالة يونهاب.
 


بالتزامن، أظهرت عدة مقاطع مصورة مرعبة، لحظة خروج الطائرة العائدة من بانكوك عن المدرج واصطدامها بسياج، ثم اشتعال النيران فيها. (وكالات)

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