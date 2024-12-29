ارتطمت وانفجرت.. "سبب مبدئي" لحادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية

رجّحت السلطات الكورية الجنوبية، أن يكون حادث تحطّم طائرة على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غرب البلاد الأحد، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.



وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

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في المقابل، أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية "جيجو"، أن سبب تحطم الطائرة غير معلوم حتى الآن.



وكانت تقل الطائرة، 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، وقد انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بسول، ما أسفر عن مقتل 85 شخصا. ووقع الحادث في الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين كان يفترض أن تتم عملية الهبوط في الساعة 8:30.

وفي هذا السياق، أشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى، لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار، وقد يكون الحادث حصل أثناء محاولة الهبوط الثانية دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل العجلات. وعند الهبوط فشلت الطائرة في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسمها لأضرار بعد اصطدامها بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق. (سكاي نيوز)