15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تستعد لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين
Lebanon 24
29-12-2024
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين، عبر جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المزيد من الضربات، حسب ما نقلت القناة الـ 12.
كما أضافت أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لزيادة ضرباته في اليمن من حيث النطاق والوتيرة". لكن المصادر أوضحت في الوقت عينه أن تل أبيب متخوفة مما وصفته بـ "عواقب محتملة" كتعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ من اليمن.
Advertisement
وكان بعض الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تمكّنت من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الباهظة الثمن. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. "عيدية بـ100 دولار" لهؤلاء!
Lebanon 24
في لبنان.. "عيدية بـ100 دولار" لهؤلاء!
15:38 | 2024-12-28
28/12/2024 03:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحلت بهدوء"... وفاة ممثلة بعد صراع طويل مع السرطان
Lebanon 24
"رحلت بهدوء"... وفاة ممثلة بعد صراع طويل مع السرطان
06:48 | 2024-12-28
28/12/2024 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة قد يشهدها جنوب لبنان بعد شهر.. خبراءٌ يكشفون!
Lebanon 24
مفاجأة قد يشهدها جنوب لبنان بعد شهر.. خبراءٌ يكشفون!
11:00 | 2024-12-28
28/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "الوطني الحر" يُعلن موقفه من ترشيح قائد الجيش للرئاسة
Lebanon 24
رسمياً.. "الوطني الحر" يُعلن موقفه من ترشيح قائد الجيش للرئاسة
11:28 | 2024-12-28
28/12/2024 11:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بإعلان هام.. اليكم ما نشرته
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بإعلان هام.. اليكم ما نشرته
07:32 | 2024-12-28
28/12/2024 07:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:09 | 2024-12-29
سرب صوراً مهمة... روسيا تعتقل عميلا أوكرانيا
05:21 | 2024-12-29
الحصار الإسرائيلي يعرّض حباة 75 ألف فلسطيني للخطر
05:00 | 2024-12-29
مبيعات السيارات الجديدة تنخفض في دولة عربية.. تقريرٌ يشرح الأسباب
04:19 | 2024-12-29
مفاجأة خطيرة في إسرائيل: متخابر مع إيران وزيارات سرية لها
04:00 | 2024-12-29
تفاصيل إيجابية.. ما هو مصير التهريب بين لبنان وسوريا؟
03:30 | 2024-12-29
الـ Eurasia Review: هل هذه هي بداية النهاية للنظام الإيراني؟
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
29/12/2024 13:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
29/12/2024 13:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
29/12/2024 13:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24