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عربي-دولي

إسرائيل تستعد لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين

Lebanon 24
29-12-2024 | 00:34
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تستعد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين، عبر جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المزيد من الضربات، حسب ما نقلت القناة الـ 12.

كما أضافت أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لزيادة ضرباته في اليمن من حيث النطاق والوتيرة". لكن المصادر أوضحت في الوقت عينه أن تل أبيب متخوفة مما وصفته بـ "عواقب محتملة" كتعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ من اليمن.
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وكان بعض الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تمكّنت من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الباهظة الثمن. (العربية)
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