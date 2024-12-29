"معنية بنفسها وزوجها".. تصريحات رسمية حول وضع المرأة في سوريا تثير جدلا





فخلال مقابلة لها مع شبكة "TRT" التركية، قالت الدبس حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة لسوريا" "الإدارة الجديدة في سوريا ستعمل على صنع نموذج يناسب وضع وظروف المرأة السورية، والآن لا يوجد لدينا نموذج جاهز للمرأة السورية إنما ننتظر الجلوس مع الجميع و الحوار، والشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج".

Advertisement أثارت تصريحات رئيسة "مكتب شؤون المرأة" بحكومة تصريف الأعمال في سوريا، عائشة الدبس، حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد، جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.فخلال مقابلة لها مع شبكة "TRT" التركية، قالت الدبس حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة لسوريا" "الإدارة الجديدة في سوريا ستعمل على صنع نموذج يناسب وضع وظروف المرأة السورية، والآن لا يوجد لدينا نموذج جاهز للمرأة السورية إنما ننتظر الجلوس مع الجميع و الحوار، والشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج".

وأضافت "سنصنع نموذجا متفردا يناسب واقعنا، نحن سنصنع نموذجا خاصا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبييعية، نحن لن نتبنى أي نموذج، لماذا لا نصنع نحن النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا وتقاليدنا وحضارتنا؟". وتساءلت: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟".



وعن نظرتها للمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة، صرحت الدبس بأنه "لا تعارض مع النظام الدولي، إلا إذا كان هناك تسييس لهذا الملف، وأرجو ألا يحصل ذلك".



وفي ردها على حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت: "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".



وأكدت الدبس أن أي جهة تريد العمل في مجال المرأة عليها أن تكون "متوافقة مع النموذج"، الذي تعتزم الإدارة الجديدة وضع رؤيته، معتبرة أن المرأة "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها وسلم أولوياتها".



ولاقت تصريحات رئيسة "مكتب شؤون المرأة" بحكومة تصريف الأعمال في سوريا، انتقادات واسعة، وحالة من الجدل حول ما ينتظر مستقبل المرأة في البلاد.

وقال ناشط: "تابعت مقابلة السيدة عائشة الدبس، مسؤولة مكتب شؤون المرأة في الحكومة المؤقتة، على شاشة TRT، ولا أخفي قلقي من بعض التصريحات التي وردت خلالها.. أبرزها قولها: "لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر" وهو تصريح يحمل طابعا إقصائيا ولا يبعث على التفاؤل، وأتمنى أن لا يكون هذا هو توجه الإدارة الجديدة أو الحكومة المؤقتة". (روسيا اليوم)