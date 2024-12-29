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عربي-دولي

"أحداثٌ مزلزلة في المنطقة بالعام المقبل".. ماغي فرح تشعر بالخوف على هذه الدول!

Lebanon 24
29-12-2024 | 02:04
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عبَّرت خبيرة الفلك ماغي فرح عن مخاوفها بشأن أحداث المنطقة في عام 2025، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد أحداثًا غير مستقرة ومليئة بالتوترات.

وقالت ماغي فرح إنها تشعر بالخوف على الأردن ومصر وفلسطين والعراق وسوريا من العام المقبل، الذي سيشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث، وأضافت: "أرى شيئا بين الأردن والضفة وجزء من الشام يضم دمشق".
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ورجحت أن تشهد المنطقة اختلافات وكيانات جديدة، مشيرة إلى أن أجزاء من سوريا ستقسم.

وتوقعت أن تشهد إيران حدوث انقلاب على نظام الحكم، وتتحول من "دولة مذهبية إلى دولة علمانية". (روسيا اليوم)

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