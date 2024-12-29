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عربي-دولي

هزة أرضية في الإمارات.. هذه قوتها

Lebanon 24
29-12-2024 | 02:49
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سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات، السبت، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة في فلج المعلا، دون أي تأثير.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في بيان صحفي، أن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها في تمام الساعة 17:51 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، لم تكن محسوسة ويقتصر رصدها بالأجهزة فقط. (العين الإخبارية)
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