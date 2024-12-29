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عربي-دولي

مقتل إسرائيلي بحادث دهس بمحطة حافلات في عسقلان

Lebanon 24
29-12-2024 | 03:04
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن حافلة دهست عددا من الجنود في محطة الحافلات في عسقلان قرب محطة القطارات.

وقال موقع "واينت" إن اثنين من المارة أصيبا عندما صدمتهما حافلة بالقرب من محطة قطار عسقلان، وكانت إصابة أحدهما خطيرة وقد توفي لاحقا، لافتا إلى أن فرق نجمة داود الحمراء عالجت المصابين على الفور، فيما قالت الشرطة إنه لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني. 
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