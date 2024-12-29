10 صراعات قد تجبر ترامب على التدخل في 2025.. ما هي؟

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مع اقتراب نهاية العام، وقبل ثلاثة أسابيع فقط من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه، تشير تقارير صحفية إلى أن الإدارة المقبلة ستواجه العديد من الصراعات المفتوحة التي قد تستدعي تدخل الولايات المتحدة.وأحصت مجلة "نيوزويك" عشرة نزاعات مفتوحة قد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل فيها. أبرز هذه النزاعات تشمل الحرب بين حماس وإسرائيل، التي توسعت لتشمل قوى إقليمية مثل إيران، مما يمثل تحديًا كبيرًا لترامب الذي كان قد تعهد بوقف الحروب. كما أن الحرب الأهلية في أوكرانيا تمثل أزمة أخرى قد تؤثر على العلاقات الأميركية مع حلفائها الأوروبيين.أما في سوريا، فتستمر الحرب الأهلية بشكل معقد مع تدخلات إسرائيلية في الجولان، بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة في ميانمار والسودان التي تضع الولايات المتحدة في موقف حساس. وفي القرن الإفريقي، تشهد إثيوبيا والسودان صراعات عنيفة تزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.كما تزداد التوترات في أفغانستان وباكستان بعد فوز طالبان، ويمثل تمرد داعش في منطقة الساحل تهديدًا مستمرًا. إضافة إلى ذلك، تتفاقم الأزمات في هايتي والمكسيك، حيث تزداد هيمنة العصابات المسلحة وتفاقم الهجرة غير الشرعية.وتظل إدارة ترامب المقبلة أمام تحديات صعبة، حيث قد تضطر للانخراط في بعض هذه النزاعات التي تتراوح بين الأزمات العسكرية والسياسية، مما قد يختبر قدرة الإدارة على الوفاء بوعدها "وقف الحروب". (موقع 24)