تفاصيل جديدة.. رئيس أذربيجان يتهم هذه الدولة بإسقاط الطائرة

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وأوضح في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة أذرتاغ الرسمية للأنباء، أن "الطائرة المنكوبة أصيبت بنيران أطلقت من روسيا".وقال "ما حصل هو أن الطائرة المدنية أصيبت من الخارج فوق الأراضي الروسية، قرب مدينة غروزني، وتعرض ذيلها لأضرار جسيمة بسبب نيران أطلقت من اليابسة"، مشيراً أيضا إلى أن الطائرة "خرجت عن السيطرة" يوم الأربعاء الماضي بسبب وسائل تشويش إلكتروني عسكرية.إلى ذلك، أفاد بأن "بعض الجهات في روسيا حاولت التستر على تفاصيل إسقاط الطائرة".وأشار إلى أن "النسخة النهائية من التحقيقات والتفاصيل ستتضح بعد فحص الصناديق السوداء"، متابعاً إن "الحقائق تفيد بأن الطائرة تضررت من الخارج فوق الأراضي الروسية، وكادت تفقد السيطرة".وقال "نعلم أيضا أن أنظمة الحرب الإلكترونية أخرجت طائرتنا عن السيطرة. كان هذا هو الاصطدام الأول بالطائرة. في الوقت نفسه، نتيجة لإطلاق النار من الأرض، تضرر ذيل الطائرة أيضا بشكل خطير". (الحرة)