وزير إسرائيلي بعد اقتحامه المسجد الأقصى: "أبواب القدس ستصل إلى أبواب دمشق"

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وبعد ذلك، قال كرعي: "أديت الصلاة اليوم في أنفاق ساحة حائط المبكى وصليت لعودة كل المختطفين".تابع كلامه مقتبسا مقولات دينية يهودية: "مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق". (روسيا اليوم)