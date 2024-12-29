Advertisement

عربي-دولي

وزير إسرائيلي بعد اقتحامه المسجد الأقصى: "أبواب القدس ستصل إلى أبواب دمشق"

Lebanon 24
29-12-2024 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1298896-638710800741519180.jpg
Doc-P-1298896-638710800741519180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتحم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي المسجد الأقصى اليوم برفقة مجموعة من المستوطنين، وأدى صلواته في الأنفاق الواقعة تحت المسجد.

وبعد ذلك، قال كرعي: "أديت الصلاة اليوم في أنفاق ساحة حائط المبكى وصليت لعودة كل المختطفين".
Advertisement

تابع كلامه مقتبسا مقولات دينية يهودية: "مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-12-29
13:20 | 2024-12-29
13:06 | 2024-12-29
13:00 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24