Advertisement

عربي-دولي

سموتريتش: مزارع الضفة الغربية هدف استراتيجي للمحافظة على الأرض

Lebanon 24
29-12-2024 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1298903-638710827578423046.jpg
Doc-P-1298903-638710827578423046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، خلال زيارة له في مستوطنة بالضفة الغربية بأن "إسرائيل تهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض بالضفة الغربية".
Advertisement

وخلال الزيارة، قال سموتريتش: "سنمحو الخط الأخضر (أراضي 48) بتعزيز المشاريع الزراعية"، مضيفاً أن "مزارع الضفة الغربية هدف استراتيجي للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".

واطلع سموتريتش، على السياسة التي يقودها في مديرية الاستيطان وفي الحكومة: "فيما يتعلق بمنح المعاملة الموازية للمزارع في المنطقة، فضلا عن دعم مالي لأول مرة من قبل وزارة الزراعة على غرار المزارعين في بقية مناطق إسرائيل".

تابع : "لسنوات عديدة تم التعامل مع الزراعة في يهودا والسامرة على أنها "المستوى ب" وعانى المزارعون في المنطقة من التمييز المستمر"، مضيفاً إن "الحكومة بقيادتنا تصحح الظلم التاريخي وتعزز الزراعة".

وأكد أن "سياستنا تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات الأراضي، وإلى خلق استمرارية إقليمية أمنية واستراتيجية، وكبح الجهود الفلسطينية لتوسيع سيطرتها غير القانونية على الأراضي في المنطقة". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-12-29
13:20 | 2024-12-29
13:06 | 2024-12-29
13:00 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24