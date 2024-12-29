سموتريتش: مزارع الضفة الغربية هدف استراتيجي للمحافظة على الأرض

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وخلال الزيارة، قال سموتريتش: "سنمحو الخط الأخضر (أراضي 48) بتعزيز المشاريع الزراعية"، مضيفاً أن "مزارع الضفة الغربية هدف استراتيجي للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".واطلع سموتريتش، على السياسة التي يقودها في مديرية الاستيطان وفي الحكومة: "فيما يتعلق بمنح المعاملة الموازية للمزارع في المنطقة، فضلا عن دعم مالي لأول مرة من قبل وزارة الزراعة على غرار المزارعين في بقية مناطق إسرائيل".تابع : "لسنوات عديدة تم التعامل مع الزراعة في يهودا والسامرة على أنها "المستوى ب" وعانى المزارعون في المنطقة من التمييز المستمر"، مضيفاً إن "الحكومة بقيادتنا تصحح الظلم التاريخي وتعزز الزراعة".وأكد أن "سياستنا تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات الأراضي، وإلى خلق استمرارية إقليمية أمنية واستراتيجية، وكبح الجهود الفلسطينية لتوسيع سيطرتها غير القانونية على الأراضي في المنطقة". (روسيا اليوم)