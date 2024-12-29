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عربي-دولي
أسماء الأسد مُنعت من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟
Lebanon 24
29-12-2024
|
09:22
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كشفت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، أن" زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي تعاني من مرض خطير، مُنعت من العودة إلى بريطانيا لتلقي العلاج من السرطان بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها".
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ومع ذلك، أكدت مصادر في وايت هول (شارع المكاتب الحكومية البريطانية) أن أسماء، التي تحمل أيضا الجنسية السورية، لم تعد تمتلك وثائق سفر بريطانية صالحة بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.
كما صرحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن الحكومة لن تسمح لها بالعودة إلى البلاد، لأن القرار "لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية"، وفق "ديلي ميل". (سكاي نيوز)
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