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عربي-دولي

حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع.. كم بلغت؟

Lebanon 24
29-12-2024 | 09:35
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كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ تشرين الاول 2023 إلى 45.514 شهيداً، و108.189 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و99 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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