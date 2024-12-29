حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع.. كم بلغت؟

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و99 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.