أُطلقت من غزة.. هذا ما اعترضه الجيش الإسرائيلي

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وفي بيان له، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه "اعترض قذيفتين، ومن المرجح أن البقية سقطت في مناطق مفتوحة".في هذا السياق، أعلنت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن طواقمها تتجه إلى المناطق التي وردت تقارير عن هجمات صاروخية نحوها.وأطلقت صفارات الإنذار قرابة الساعة الرابعة والنصف مساء في محيط مدينة سديروت المحاذية للقطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر.