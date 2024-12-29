Advertisement

عربي-دولي

حتى لا يرى أحد النساء.. طالبان تثير الجدل بقرار "نوافذ البيوت"

Lebanon 24
29-12-2024 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1298948-638710933923742694.jpg
Doc-P-1298948-638710933923742694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مرة أخرى، تثير حكومة طالبان الأفغانية الجدل بقرار جديد.

هذه المرة، أصدرت طالبان التي تحكم البلاد منذ عام 2021، قرارا يقيد بناء نوافذ البيوت، إذ أمر المرشد الأعلى، هبة الله أخونزاده، بإغلاق النوافذ التي تطل على أماكن تجلس فيها النساء الأفغانيات والتوقف عن بنائها.
Advertisement


ونشر المتحدث باسم حكومة طالبان، مساء السبت، بيانا على منصة "إكس" قال فيه إن المباني الجديدة يجب ألا تحتوي على نوافذ يمكن من خلالها رؤية "الفناء أو المطبخ أو البئر أو الأماكن الأخرى التي تستخدمها النساء عادة". وقال: "رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا".

سيتعين على مجلس البلدية والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكد من عدم إمكان رؤية منازل الجيران، بحسب النص.

ونص المرسوم أيضا أنه في حال وجود مثل هذه النوافذ المواجهة، فإن أصحاب المنازل مدعوون إلى بناء جدار أو حجب الرؤية، "لتجنب الإزعاج الذي يسببه للجيران"، وفق صحيفة "أفغان تايمز".

ويأتي هذا الإجراء ضمن تدابير فرضتها طالبان لتنظيم الحياة العامة والخاصة، وخاصة تقييد رؤية المرأة ومشاركتها في المجتمع.

ومنذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، أصدرت طالبان أكثر من 80 مرسومًا تستهدف النساء، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والعالي والتوظيف في المنظمات غير الحكومية.

ودان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان هذه السياسات، محذرين من أنها تزيد من عزلة المرأة الأفغانية وتحرمها من الحريات الأساسية.

ويحظر قانون أثار قلقا كبيرا بين العديد من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان، على النساء خصوصا إسماع أصواتهن خارج منازلهن، ويطالبهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا "اضطررن" للخروج.

ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات اعتبرت الأمم المتحدة أنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وقالت كاتبة وناشطة وحقوقية أفغانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب مخاوف ملاحقتها من طرف طالبان، في مقابلة خاصة مع "الحرة"، في أغسطس الماضي، إن الحركة تصدر قوانين تحد من الحريات بذريعة تطبيق الشريعة، مشيرة إلى أن الوضع الحقوقي والإنساني في أفغانستان صعب جدا.

وأضافت الناشطة الحقوقية، التي اختارت لنفسها الاسم المستعار، سدرة نور، إن طالبان تمنع النساء من التمتع بالحق في حرية الخروج للاستجمام أو التعبير عن الرأي. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-12-29
13:20 | 2024-12-29
13:06 | 2024-12-29
13:00 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24