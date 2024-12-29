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عربي-دولي

"قسد" تهاجم مواقع موالين لتركيا شمالي سوريا

Lebanon 24
29-12-2024 | 11:32
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أعلن مجلس رأس العين العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأحد، تنفيذ عمليات استهدفت نقاط ومواقع الفصائل الموالية لتركيا في محيط رأس العين شمال سوريا.

وأصدر مجلس رأس العين بيانا جاء فيه أن الهجوم يأتي ردا على هجمات ما وصفته بـ"الاحتلال التركي"، مضيفا أنه كان عبارة عن عمليات دقيقة ومحكمة استهدفت القواعد التركية في عدة قرى بمحيط مدينة رأس العين.
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وأوضح البيان أنه "في صباح الأحد تسللت وحدة تابعة للمجلس إلى مواقع ونقاط في قرية الريحانية التابعة لمدينة رأس العين، واقتربت واشتبكت مع المتواجدين فيها وقتلت 5 منهم".
وأضاف أنه "في قرية القاسمية قتل وجرح عدد آخر نتيجة لهجوم على عدة نقاط فيها فضلا عن هجوم ثالث شنه مقاتلو المجلس في قرية الدبس حيث استهدفت قواعد تركية في قرى العزيزية والعريشة وأرباحين وتلة الشهيد دلشير والمناخ والكنير".

كما أكد مجلس رأس العين العسكري أن قواته لم تتكبد أي خسائر خلال تلك العمليات التي نفذت في هذه القرى.
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