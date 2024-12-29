Advertisement

عربي-دولي

من "الكتيبة 931".. مقتل جندي إسرائيلي وهذه هويته (صورة)

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1298985-638710994159469889.jpg
Doc-P-1298985-638710994159469889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء يوم الأحد، عن مقتل الجندي يوفال شوهام في معارك شمال قطاع غزة.

والجندي الذي لقي مصرعه في شمال غزة يحمل رتبة رقيب أول ويبلغ من العمر 22 عاما وهو من سكان أورشليم في القدس، وكان يخدم في سلاح المدرعات ضمن الكتيبة التاسعة تشكيل "أكوبوت برزل" (401).
Advertisement

كما أفاد المتحدث باسم الجيش بأن جنديا آخر أصيب بجراح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الجندي المصاب من "الكتيبة 931"، منوها إلى أنه أصيب في حادثة منفصلة عن الحادثة التي قتل فيها شوهام.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023 إلى 824.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-12-29
13:20 | 2024-12-29
13:06 | 2024-12-29
13:00 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
12:45 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24