من "الكتيبة 931".. مقتل جندي إسرائيلي وهذه هويته (صورة)

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والجندي الذي لقي مصرعه في شمال غزة يحمل رتبة رقيب أول ويبلغ من العمر 22 عاما وهو من سكان أورشليم في القدس، وكان يخدم في سلاح المدرعات ضمن الكتيبة التاسعة تشكيل "أكوبوت برزل" (401).كما أفاد المتحدث باسم الجيش بأن جنديا آخر أصيب بجراح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشار إلى أن الجندي المصاب من "الكتيبة 931"، منوها إلى أنه أصيب في حادثة منفصلة عن الحادثة التي قتل فيها شوهام.وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023 إلى 824.