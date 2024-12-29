القصة الكاملة.. هذه حقيقة سقوط طائرة ليبية في مطار طرابلس الدولي

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نفت شركة "الخطوط الجوية الإفريقية" الليبية الأخبار المتداولة بشأن سقوط إحدى طائراتها في مطار طرابلس الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال مدير مكتب العلاقات الدولية بالشركة المعز بن إسماعيل، مساء يوم الأحد، إن الطائرة التي شوهدت في مطار طرابلس الدولي هي إحدى طائرات الشركة المعطوبة جراء أحداث 2014.وأضاف بن إسماعيل أن الطائرة خارجة عن الخدمة وغير صالحة للطيران نتيجة الأضرار التي لحقت بها.وأفاد مدير مكتب العلاقات الدولية بالشركة بأن الرياح ساهمت في تحرك جسم الطائرة من مكانه، مشيرا إلى أنها في انتظار "مرحلة التخريد" بعد الاستفادة من قطع غيارها.وطالبت الشركة كافة وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار من مصادر غير موثوقة، مشددة على ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.كما أكدت الشركة أن جميع أخبارها الرسمية تصدر فقط عن حسابها الرسمي الموثق بالعلامة الزرقاء على منصة "فيسبوك".وسبق أن أعلنت "الخطوط الجوية الأفريقية" الأسبوع الماضي اصطدام طائر بمحرك طائرة الرحلة من مطار معيتيقة الدولي إلى القاهرة ما أدى إلى عودة الطائرة لأدراجها حرصا على سلامة جميع الركاب. (روسيا اليوم)