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عربي-دولي

حماس: إسرائيل غير مستعدة للانسحاب الكامل من غزة

Lebanon 24
29-12-2024 | 15:10
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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الأحد، إن "إسرائيل غير مستعدة للانسحاب الكامل من قطاع غزة أو وقف هجومها العسكري".

وأوضح حمدان في تصريحات إعلامية أن "إسرائيل تنقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه".
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وبين أن "إسرائيل غير مستعدة للانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان والتفاوض يقف عند هاتين النقطتين".

وتابع القيادي في حماس: "ذهبنا إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط".

وبشأن موقف الإدارة الأميركية والوسطاء، قال حمدان: " نحن نتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار".

وتابع: "أجرينا اتصالات مع الوسطاء ومع تركيا وأطراف أخرى لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار".

ولفت حمدان إلى أن: "ما يحدث من إبادة ومعاناة شديدة لشعبنا بسبب البرد والجوع يضع تساؤلًا حول وجود المنظومة الدولية". (روسيا اليوم)
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