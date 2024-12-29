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عربي-دولي
بعد اجرائه عملية استئصال البروستات... نتنياهو في غرفة الإنعاش لعدة أيام
Lebanon 24
29-12-2024
|
15:53
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أفادت مراسلتنا بخروج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من غرفة العمليات بعد استئصال البروستات المصابة بالسرطان ليمكث في غرفة الإنعاش على أن يبقى هناك عدة أيام قبل عودته إلى البيت.
وأشارت المراسلة إلى أن الإجراء الطبي الذي خضع له نتنياهو في مستشفى "هداسا" تكلل بالنجاح.
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو خضع لعملية جراحية لاستئصال عدة البروستات على أن يبقى على إثرها في المستشفى لعدة أيام. بينما يتولى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مهام نتنياهو في هذا الوضع.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن زوجته سارة نتنياهو لم تكن إلى جواره في هذا الظرف وتتواجد حاليا في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، أعلن الأطباء تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد أنباء عن خضوعه اليوم الأحد لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات. (روسيا اليوم)
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