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عربي-دولي

الأكراد: مستعدون أن نكون نواة للجيش السوري

Lebanon 24
29-12-2024 | 15:47
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أكد عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، أن المكون الكردي لم يسمع من الشرع منذ إسقاط النظام إلا الكلام الطيب، مشددا على أن المسؤولين الأكراد مرحبين بذلك.

كما أكد على أن المكون الكردي يسعى فقط للعيش بكرامة، موضحا أن قوت سوريا الديمقراطية حمت الشعب السوري من بطش النظام أيضاً.
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وتابع أنها حملت السلاح لأسباب وحينما تزل تلك الأسباب فإنها على استعداد كامل لترك سلاحها والانضمام للجيش السوري.

وشدد على أنها قد تكون نواة للجيش السوري نظراً لخبرتها على مدى السنوات الماضية بإدارة المعارك.

جاء هذا بعدما رحّب الشرع باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.
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