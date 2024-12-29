الشرع: القوات الكردية يجب ان تنضوي تحت مظلة الجيش السوري

أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن الفصائل الكردية يجب ان تنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية.

Advertisement

وقال في مقابلة مع محطة "العربية" بثت اليوم: "ينبغي ان يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع.وأضاف: "على هذه الشروط والضوابط نفتح حوارا تفاوضيا مع قسد ونترك لحالة الحوار لربما نجد حلا مناسبا".من جهة ثانية، اعتبر الشرع أن هناك "مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا"، معبرا عن رغبته في إعادة بناء العلاقة مع موسكو .وقال: "روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية. لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض".ولفت الشرع الى "إن إجراء انتخابات قد يستغرق فترة تصل إلى أربع سنوات، بحسب ما نقلت "رويترز".وتوقع قائد الإدارة السورية الجديدة أنّ يكون للمملكة العربية السعودية "دور كبير جدا" في سوريا حيث يمكن أن تستفيد من "فرص استثمارية كبرى" بعد سقوط نظام بشار الأسد.وقال:" الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضا سيكونون (السعوديون) أيضا شركاء فيها".وأشار إلى "فرصة استثمارية كبيرة لكل الدول المجاورة التي تستطيع تنفيذ مشاريع استراتيجية لها عوائد كبيرة"، ومن بينها السعودية.وأوضح أن "السعودية تسعى إلى أن يكون هناك استقرار في سوريا. استقرار سوريا يصب في صالح السعودية بشكل مباشر وصالح الخليج العربي بشكل عام".وأشاد الشرع الذي استقبل وفدا سعوديا حكوميا رفيعا الأحد الماضي بـ"التصريحات الإيجابية" السعودية أخيرا حول سوريا.، وفق ما نقلت "فرانس برس".