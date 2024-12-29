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وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر

Lebanon 24
29-12-2024 | 16:20
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توفي جيمي كارتر الرئيس الأميركي الأسبق عن عمر ناهز 100 عام.
ففي الأول من أكتوبر الماضي، دخل الرئيس الأميركي التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، جيمي كارتر، نادي المئة.

فكارتر المولود عام 1924 هو الأكبر سنا بين الرؤساء الأميركيين.
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وببلوغه 100 عام، فقد عاش نحو 40 في المئة من تاريخ الولايات المتحدة منذ إعلان استقلالها عام 1776، وأكثر من ثلث عمر جميع الإدارات الأميركية، منذ تولى جورج واشنطن منصبه عام 1789.
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