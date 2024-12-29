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حادث سير مأساوي يودي بحياة العشرات في إثيوبيا

Lebanon 24
29-12-2024 | 16:33
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قضى 66 شخصا على الأقل في حادث سير في جنوب إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية الأحد.

وقع الحادث في إقليم سيداما الذي يبعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة أديس أبابا.


وقالت إدارة الصحة في سيداما عبر فيسبوك إن "حادث سير أودى بـ66 شخصا حتى الآن"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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وأضافت أن "أربعة ركاب مصابين يتلقون العلاج الطبي في مستشفى بونا العام".


 وأظهرت صور نشرتها إدارة الصحة حشدا من الناس يحيطون بمركبة غارقة جزئيا في الماء، ويبدو العديد منهم يحاولون المساعدة في انتشالها.

وتظهر في صور أخرى نشرتها جثثا مغطاة بقماش أزرق على الأرض.

أعربت إدارة الصحة عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث، وقالت إنها ستنشر المزيد من المعلومات عند توفرها. (سكاي نيوز)
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