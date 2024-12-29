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عربي-دولي

إدارة مطار دمشق الدولي تؤكد افتتاحه أمام حركة الطيران "قريبا جدا"

Lebanon 24
29-12-2024 | 16:45
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أعلن مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إعادة افتتاح المطار أمام حركة الطيران في وقت قريب جدا وذلك بعد الانتهاء من إعادة تأهيل، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".
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