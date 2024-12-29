إدارة مطار دمشق الدولي تؤكد افتتاحه أمام حركة الطيران "قريبا جدا"

أعلن مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إعادة افتتاح المطار أمام حركة الطيران في وقت قريب جدا وذلك بعد الانتهاء من إعادة تأهيل، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

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