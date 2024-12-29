Advertisement

طلب القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، تشوي سانغ-موك اليوم الاثنين، إجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل في البلاد، للوقوف على معايير السلامة، وذلك بمجرد الانتهاء من عملية انتشال جثث ضحايا طائرة تابعة لشركة جيجو إير.جاء ذلك بعدما أودى أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية، أمس الأحد، بحياة 179 شخصا عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" في أثناء محاولتها الهبوط وانحرافها عن المدرج قبل، أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي.وأضاف تشوي في اجتماع لإدارة الكوارث بسول أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي تحديد هويات الضحايا، ودعم أسرهم، وعدم ادخار أي جهد في علاج فردي الطاقم اللذين نجا من الكارثة.ونقلت رويترز عن المسؤول الكوري الجنوبي "حتى قبل ظهور النتائج النهائية (للتحقيق)، نطلب من المسؤولين الكشف بكل وضوح عن سير التحقيق في الحادث وإبلاغ أسر الضحايا على الفور".وأضاف "فور الانتهاء من عملية انتشال جثث الضحايا، نطالب وزارة النقل بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل للوقوف على معايير السلامة لمنع تكرار حوادث الطائرات.(سكاي نيوز)