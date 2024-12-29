Advertisement

عربي-دولي

"الناتو" يعرب عن مخاوفه من هجوم روسي "غير تقليدي" مزعوم

Lebanon 24
29-12-2024 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1299092-638711365534847249.jpg
Doc-P-1299092-638711365534847249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مساعد الأمين العام لحلف "الناتو" جيمس أباثوراي إن الحلف يخشى وقوع "خسائر كبيرة" في حالة وقوع "هجوم هجين" غير تقليدي روسي مزعوم على الحلف.


وأضاف جيمس أباثوراي، الذي يقوم بتحديث استراتيجية "الناتو" والأمن السيبراني، لمتابعة وصد ما تسمى "الحرب الهجينة"، أنه منذ عام 2022، يزعم أن روسيا بدأت في شن هجمات غير مباشرة ضد دول الناتو في كثير من الأحيان.
Advertisement

وقال: "يمكننا بالتأكيد أن نحصي العشرات منها، وقد يصل عددها إلى مائة، ولكن هناك أيضا العديد من المحاولات التي تم إحباطها.. وقد يتبين بالفعل أن إحدى هذه الهجمات ستؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة جدا".

وأوضح في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن "الحلفاء يجب أن يكونوا أكثر وضوحا فيما بينهم ومع موسكو، حول مستوى الأعمال التي قد تستدعي رد فعل".

وأشارت "سكاي نيوز"، إلى أن "فريق أباثوراي يعمل على تحديث استراتيجية الحلف لاحتواء الحرب الهجينة ومواجهتها. وفي إطاره، يجب على الحلف أن يحسب جميع الخيارات الممكنة نظريا للهجمات الهجينة المزعومة".

وقد نفت روسيا سابقا مزاعم تورطها في أي أعمال أو أي تهديد سيبراني ضد الغرب، موضحة أنها عارية من الصحة، ولا يتم تقديم أية معطيات تقنية لذلك عبر قنوات الاتصال المتخصصة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2024-12-30
04:48 | 2024-12-30
04:44 | 2024-12-30
04:26 | 2024-12-30
04:26 | 2024-12-30
04:18 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24