الكارثة كادت تتكرر.. مشكلة في عجلات الهبوط تعيد طائرة كورية جنوبية الى المطار

غداة مقتل 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من طراز بوينغ 737-800 في مطار موان جنوب غرب كوريا الجنوبية، عادت طائرة ثانية أدراجها اليوم الاثنين.



فقد عادت الطائرة التابعة لنفس الشركة "جيجو إير" إلى المطار الذي أقلعت منه في كوريا الجنوبية اليوم بسبب نفس المشكلة في عجلات الهبوط التي كانت السبب في حادث لطائرة من نفس الطراز وقع أمس الأحد وأسفر عن مقتل 179 شخصا.

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عجلات الهبوط

وكانت الرحلة رقم 7سي101 التابعة لجيجو إير، أقلعت من مطار جيمبو الدولي متجهة إلى جزيرة جيجو في الساعة 6:37 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (2137 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، فاكتشفت مشكلة في معدات الهبوط بعد وقت قصير من الإقلاع.



حينها أبلغت شركة الطيران الركاب الـ161 عن العطل الميكانيكي الناجم عن مشكلة في عجلات الهبوط، وعادت الطائرة إلى مطار جيمبو عند الساعة 7:25 صباحا.



فيما أفادت جيجو إير بأنها تخطط لاستئناف رحلتها باستخدام طائرة بديلة، حسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية



عمليات تفتيش

بالتزامن أعلنت السلطات الكورية أنّها تدرس إمكانية إجراء "عمليات تفتيش خاصة" لطائرات بوينغ 737-800 العاملة في البلاد، وذلك غداة كارثة مقتل 179 شخصا.



وقال جو جونغ-وان، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل للصحافيين إنّ "101 طائرة من طراز B737-800 تعمل حاليا في البلاد.



كما أضاف قائلا "ندرس الخيارات لإجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات B737-800".