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عربي-دولي

من يحل محل نتنياهو في منصبه لحين تعافيه؟

Lebanon 24
29-12-2024 | 23:41
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مؤقتا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى حاليا بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

كما أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بات مفوضا بعقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني "إذا لزم الأمر"، في ظل غياب نتنياهو، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة، في جناح التعافي المحصن تحت الأرض. (سكاي نيوز)
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