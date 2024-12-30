ماسك يقترح نوع الحكم المفضل بعد إنشاء مستعمرة بشرية على سطح كوكب المريخ

Advertisement

قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إنه بعد إنشاء مستعمرة بشرية على سطح كوكب المريخ يجب أن يكون الحكم بمبدأ الديمقراطية المباشرة.وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" ردا على سؤال حول كيفية حكم المريخ، موضحا: "سيقرر سكان المريخ نوع الحكم الذي سيحظون به، أوصي بالديمقراطية المباشرة وليس التمثيلية".واعترف ماسك أن "المركبات الفضائية غير المأهولة يمكن أن تهبط على سطح المريخ في غضون عامين، في حين أن بعثات المركبة الفضائية المأهولة يمكن أن تصل إلى هناك في السنوات الأربع المقبلة".وكان ماسك كشف سابقا عن خطط لدى شركته "سبيس إكس" لإنشاء مستعمرة بشرية على سطح كوكب المريخ.وفي سبتمبر الماضي، قال ماسك إن "البشرية يجب أن تتقن السفر بين النجوم، وإلا فإنها قد تختفي في المستقبل بسبب توسع الشمس أو اصطدام الأرض بكويكب ما". (روسيا اليوم)