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عربي-دولي

بعد رحيل كارتر.. ماذا قال السيسي عن "عرّاب السلام" بين مصر وإسرائيل

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:12
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علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، على وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، قائلا إن الأخير كان "رمزا للجهود الإنسانية والدبلوماسية"، مشيدا بدوره البارز في اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.
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وكتب السيسي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "لقد كان الرئيس كارتر رمزاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه".

وتابع: "سيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفوراً في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجا رفيعا للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاء للإنسانية".
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