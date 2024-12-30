من نفق بقصر ماهر الأسد.. فيديو غريب لبطاريق تتجول

على مدى الأيام الماضية، تداول العديد من السوريين مشاهد من داخل قصر ماهر شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد



إذ وثقت تلك الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، مشاهد لأقبية من داخل القصر الفاخر القابع في بلدة يعفور بمنطقة قطنا في محافظة ريف دمشق.

إلا أن أحد المقاطع التي انتشرت أظهرت خروج بطاريق زعم ناشروها أنها كانت محتجزة في نفق القصر العائد لقائد الفرقة الرابعة سابقاً.



لكن هذا الادعاء ليس دقيقا على الإطلاق. إذ أظهر تقطيع الفيديو لمشاهد ثابتة والتفتيش عنها في محركات البحث، أنه يحتوي على مقطعين.



نفق سريّ

فالمقطع الأول الذي يُظهر طوابق تحت أرضية وما يشبه الأقبية وثق فعلا "مشاهد للنفق السريّ في منزل الأسد".

لكن لم يظهر في الفيديو الذي بلغت مدته دقيقتين وثلاثون ثانية أي مشاهد لبطاريق.



أما المقطع الذي ظهرت فيه البطاريق فهو منشور على حساب إنستغرام لحديقة حيوان في اليابان بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024



وأوضح الحساب في تعليق مرافق على الفيديو الذي حصد أكثر من 50 مليون مشاهدة أن البطاريق أُخرجت أثناء صيانة في مكيف الهواء.



يشار إلى ان الشقيق الأصغر للأسد توجه كان بمروحية إلى العراق ومنه إلى روسيا تاركاً خلفه جنوده، بحسب مصدر عسكريّ سوريّ.