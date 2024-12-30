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عربي-دولي

الشرع يعين مواطنا غير سوري عميدا في قيادة الجيش... هذه هويته

Lebanon 24
30-12-2024 | 01:30
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أفادت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الاثنين، بأن الترفيعات الجديدة التي أعلنت عنها إدارة العمليات العسكرية في قيادة الجيش السوري، شملت مواطنا أردنيا.


وقالت الوكالة إن عبد الرحمن حسين الخطيب الذي تم ترفيعه إلى رتبة عميد من بين 5 آخرين في قيادة الجيش السوري، هو أردني الجنسية من أصل فلسطيني.
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وأضافت أن الدكتور "أبو حسين الأردني"، وهو لقب عبد الرحمن حسين الخطيب، هو قائد عسكري أردني الجنسية من أصل فلسطيني، ما يعني أن مجلس شورى الهيئة ليس من السوريين بالكامل.

وأضافت أن الخطيب تخرج من كلية الطب في الجامعة الأردنية، وذهب إلى سوريا نهاية العام 2013. ويعرف بمنهجه السلفي الجهادي، وله ولاء شديد لأبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) ساعده على التدرج السريع داخل "هيئة تحرير الشام"، وكان الجولاني يكلفه بمتابعة المشكلات بين الفصائل، ويعمل حاليا في المجلس العسكري الثلاثي.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أصدر الأحد قرارا قضى بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها، وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع. (روسيا اليوم)
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