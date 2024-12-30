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عربي-دولي

تايلاند.. مصرع ثلاثة سياح أجانب جراء حريق بفندق في بانكوك (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2024 | 01:38
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اندلع حريق في فندق بمنطقة خاو سان رود السياحية في عاصمة تايلاند، بانكوك، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أجانب وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين، وفقا لما أعلنته الشرطة التايلاندية.

وقال الكولونيل بالشرطة سانونج سينجماني لوكالة "أسوشيتد برس" إن جميع الضحايا من السائحين الأجانب. وتم العثور على أحدهم متوفى في موقع الحريق، بينما توفي الاثنان الآخران بعد نقلهما إلى المستشفى.

وبحسب الشرطة فقد اندلع الحريق مساء الأحد في الطابق الخامس من فندق "إمبر" المكون من ستة طوابق.


وتمت السيطرة على الحريق في النهاية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاعه.

وكان هناك 75 شخصا يقيمون في الفندق وقت الحادث. وأصيب سبعة أشخاص، من بينهم مواطنان تايلانديان وخمسة أجانب.

وتعتبر "خاو سان رود" وجهة شهيرة للرحالة المتجولين والسائحين، وتشتهر أيضا بحياتها الليلية النابضة. (روسيا اليوم)
 
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