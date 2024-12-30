المشهداني: نحذر من حكومة محاصصة في سوريا

على وقع محاولات التقارب العراقي مع الإدارة السياسية الجديدة في دمشق برئاسة أحمد الشرع (قائد هيئة تحرير الشام)، أطلق رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني عدة تحذيرات.



فقد نبه من خطورة تشكيل حكومة محاصصة في دمشق على غرار بغداد. وأردف قائلا: "نحذر الجانب السوري من مغبة عدم احترام حقوق الأقليات".

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وأكد المشهداني في مقابلة مع العربية اليوم الاثنين أن كل ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق، معتبرا أن الأمور المشتركة بين البلدين كثيرة.



كما اعتبر أن العراق عانى أيضاً الكثير من النظام السوري السابق لكنه ظل يحترم سياسة حسن الجوار.



مسك الحدود

أما عن زيارة الوفد الاستخباراتي إلى دمشق قبل يومين، فأوضح أن الهدف منها كان البحث عن أجوبة حول بعض القضايا، مضيفا أن الردود كانت إيجابية



كما لفت إلى ان البلدين اتفقا على مسك الحدود ومنع تمدد الجماعات المسلحة.

إلى ذلك، شدد على أن القوى السياسية العراقية مجمعة على أن الاستقرار هو أفضل سيناريو في سوريا. وأكد أن العراق لن يتدخل بالشأن الداخلي السوري



كذلك حذر من أن تردي الأمن في سوريا سيكون له تداعيات سلبية مباشرة على العراق ودول المنطقة. وأضاف أن "الفوضى السورية تصب في صالح دولة أو أثنتين لا أكثر"



هلال إيران

هذا واعتبر أن الهلال الذي صنعته إيران انقلب إلى قوس آخر بعد الأحداث السورية.



كما أشار إلى أن طهران لديها العديد من المخاوف وممتعضة مما جرى في دمشق.

وفي ما يتعلق بتركيا ودورها في المشهد السوري، فرأى أن الهيمنة التركية واضحة في سوريا. وقال:" هذا مقلق فلا نريد استبدال أنقرة بطهران".



إلى ذلك، دعا المشهداني "الدول العربية إلى عدم ترك سوريا كما حصل مع العراق"، وفق قوله.



أما عن سيناريو تقسيم سوريا، فأكد أنه مرفوض، معتبرا أن المستفيد الوحيد منه هو "إسرائيل".



ومنذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي إدارة جديدة شؤون المؤسسات والوزارات مؤقتا، أبدت السلطات العراقية قلقها من احتمال اقصاء بعض الأقليات في البلاد، أو تأثير الاضطرابات في البلاد المجاورة على أمن العراق، فضلا عن القلق من تفلت الحدود من الجانب السوري.