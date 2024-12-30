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الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة على وقع استمرار القصف العنيف

Lebanon 24
30-12-2024 | 03:14
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شهد قطاع غزة منذ الأمس قصفاً جوياً ومدفعياً إسرائيلياً عنيفاً طال مناطق متفرقة.

فقد أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران اتجاه منطقه المواصي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما كثفت المدفعية قصفها على المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح أيضاً.
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بالتزامن استمر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة.

فيما غرقت عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خانيونس جنوبه، وبات 81% من خيام النازحين لم تعد صالحة للعيش، حيث تدهورت بشكل كامل بفعل عوامل الزّمن والظّروف الجوية.

إلى ذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 مرضى من بين 10 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء عبر منظمة الصحة العالمية، فيما لا يزال 7 مرضى و10 من الكوادر الطبية في مستشفى الإندونيسي في ظروف مأساوية.
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