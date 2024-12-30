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عربي-دولي

عراقجي: نرفض تقسيم سوريا

Lebanon 24
30-12-2024 | 03:44
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قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي اليوم الإثنين: ندعو إلى تشكيل حكومة تضم كل الأطراف السورية.

رفض التقسيم
كما شدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، فضلا عن وحدة الأراضي والسيادة السورية ورفض التقسيم. وأكد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.
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هذا وحث الإدارة المؤقتة على ضرورة احترام جميع القوميات والمذاهب وضمان حقوقها

وختم داعياً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيل للأراضي السورية.
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