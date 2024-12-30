عراقجي: نرفض تقسيم سوريا

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قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي اليوم الإثنين: ندعو إلى تشكيل حكومة تضم كل الأطراف السورية.رفض التقسيمكما شدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، فضلا عن وحدة الأراضي والسيادة السورية ورفض التقسيم. وأكد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.هذا وحث الإدارة المؤقتة على ضرورة احترام جميع القوميات والمذاهب وضمان حقوقهاوختم داعياً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيل للأراضي السورية.