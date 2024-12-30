بعد تحديد شرطها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.. أوكرانيا ترسل وفدا إلى دمشق

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أفادت مصادر إعلامية بأن وفدا أوكرانيا رفيع المستوى يزور دمشق اليوم الاثنين للقاء قائد السلطة السورية الجديدة أحمد الشرع.يأتي ذلك بعد أن أعلنت الخارجية الأوكرانية الأسبوع الماضي عن استعداد كييف لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إذا تراجعت حكومتها الجديدة عن قرارات نظام بشار الأسد المتعلقة بالاعتراف بانضمام القرم ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية غيورغي تيخي للصحفيين يوم الجمعة: "سنراقب كيف ستتصرف الحكومة الجديدة. نحن نفهم أن نظام الأسد السابق اعترف بانتهاك سلامة أراضي أوكرانيا، ولهذا السبب تم قطع العلاقات الدبلوماسية. وإذا تغيرت هذه السياسة، فسيتم اسئناف العلاقات الدبلوماسية".وأضاف المتحدث الأوكراني أنه تم على مستوى رأس الوزارة إجراء اتصالات مع السلطات السورية الجديدة.وفي تعليق على إعلان فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة أيضا عن قيام بلاده بإرسال 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا ضمن البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، شدد تيخي على أن هذه ليست خطوة منفصلة، بل جزء من سياسة أوسع تنبع من "رغبة أوكرانيا الصادقة في مساعدة الشعب السوري" في وضعه الصعب.وأكد المتحدث أنه إذا كان هناك استعداد متبادل لتطوير الحوار فإن كييف ستتخذ خطوات إضافية. (روسيا اليوم)