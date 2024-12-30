الجيش الإسرائيلي يجرد مرضى "كمال عدوان" من ملابسهم.. فيديو يوثق

انتشرت مقاطع فيديو أظهرت تجريد مرضى مستشفى كمال عدوان شمالي غزة من ملابسهم، قبل اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي.

تجريد مرضى مستشفى "كمال عدوان" من ملابسهم قبل اعتقالهم#غزة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/vvIe1NPM0C — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 30, 2024 Advertisement

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا على المستشفى الواقع في منطقة بيت لاهيا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، وأعلن أنه أوقف 240 ممن وصفهم بالإرهابيين المنتمين إلى حركتي حماس والجهاد.



وفي المقابل، تقول مصادر فلسطينية إن من بين المعتقلين مرضى المستشفى وطاقمه الطبي، بمن فيهم مديره حسام أبو صفية.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن "آخر مرفق صحي كبير في المنطقة صار خاليا من المرضى والموظفين".



وقال الجيش الإسرائيلي إنه اقتاد 240 شخصا من المستشفى إلى داخل إسرائيل للتحقيق.



وأكد مسؤولون صحيون في غزة ومنظمة الصحة العالمية أن الغارة جعلت المستشفى خارج الخدمة.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "أصبحت المستشفيات في غزة مرة أخرى ساحات للمعركة، والمنظومة الصحية تحت تهديد خطير".



وأضاف: "نكرر: أوقفوا الهجمات على المستشفيات. الناس في غزة يحتاجون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية. العاملون في الخدمات الإنسانية يحتاجون إلى إتاحة المجال لهم لتقديم المساعدات الصحية. أوقفوا إطلاق النار!".(سكاي نيوز)





