Advertisement

عربي-دولي

تل تمر على خط النار.. هل تتسع المواجهات شمال شرق سوريا؟

Lebanon 24
30-12-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1299237-638711546096348777.jpeg
Doc-P-1299237-638711546096348777.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ نحو شهر تتوالى المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، وفصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة.

إلا أن جبهات المواجهة بين الطرفين اتسعت مع دخول تل تمر في الحسكة على خط النار
Advertisement
ونفذ المقاتلون الأكراد ٣ هجمات باتجاه أرياف مدينة "سريه كانيه" وقتلوا ٤ من مقاتلي الفصائل.

كما فتحوا طريقا لمقاتلين سوريين وأسرهم من الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية .

ريف منبج
بالتزامن، استمرت الاشتباكات في ريف منبج قرب بلدة ابو قلقل وقرى قريبة من سد تشرين وجسر "قره قوزاق".

فيما قصفت تركيا براجمات الصواريخ عدة قرى في ريف "كوباني"، عين العرب الجنوبي ومناطق سيطرة قوات قسد .
كما طال القصف منطقة في بلدة "سلوك" شمال سوريا.

وتدعم الولايات المتحدة قسد في سوريا ضمن مهمتها لمواجهة عودة تنظيم داعش.

في حين تعتبر تركيا تلك القوات ذات الأغلبية الكردية تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابياً. وقد أكدت أكثر من مرة أنها لن تقبل بما وصفتها بالمجموعات الإرهابية على حدودها.

كما دعت المقتلين الأكراد في سوريا إلى إلقاء السلاح، مهددة ومتوعدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:39 | 2024-12-30
07:30 | 2024-12-30
07:27 | 2024-12-30
07:06 | 2024-12-30
07:00 | 2024-12-30
06:58 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24