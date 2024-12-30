تل تمر على خط النار.. هل تتسع المواجهات شمال شرق سوريا؟

منذ نحو شهر تتوالى المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، وفصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة.



إلا أن جبهات المواجهة بين الطرفين اتسعت مع دخول تل تمر في الحسكة على خط النار

Advertisement

ونفذ المقاتلون الأكراد ٣ هجمات باتجاه أرياف مدينة "سريه كانيه" وقتلوا ٤ من مقاتلي الفصائل.



كما فتحوا طريقا لمقاتلين سوريين وأسرهم من الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية .



ريف منبج

بالتزامن، استمرت الاشتباكات في ريف منبج قرب بلدة ابو قلقل وقرى قريبة من سد تشرين وجسر "قره قوزاق".



فيما قصفت تركيا براجمات الصواريخ عدة قرى في ريف "كوباني"، عين العرب الجنوبي ومناطق سيطرة قوات قسد .

كما طال القصف منطقة في بلدة "سلوك" شمال سوريا.



وتدعم الولايات المتحدة قسد في سوريا ضمن مهمتها لمواجهة عودة تنظيم داعش.



في حين تعتبر تركيا تلك القوات ذات الأغلبية الكردية تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابياً. وقد أكدت أكثر من مرة أنها لن تقبل بما وصفتها بالمجموعات الإرهابية على حدودها.



كما دعت المقتلين الأكراد في سوريا إلى إلقاء السلاح، مهددة ومتوعدة. (العربية)