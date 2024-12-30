عقب سقوط نظام الأسد.. استمرار عودة السوريين من تركيا لبلادهم

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يواصل اللاجئون السوريون في تركيا عودتهم إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية بين البلدين، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الحالي.عقب سقوط نظام الأسد.. استمرار عودة السوريين من تركيا لبلادهمGettyimages.ruوفي ولاية هاطاي المحاذية لسوريا، تستمر مغادرة السوريين للأراضي التركية باتجاه بلادهم من 3 بوابات حدودية هي جيلوة غوزو (يقابلها معبر باب الهوى في الجانب السوري) ويايلاداغي (كسب) وزيتندالي (معبر الحمام/عفرين).وتولي فرق الدرك التركية التي تتخذ احتياطاتها عند البوابات الحدودية، اهتماما كبيرا بالسوريين العائدين إلى بلادهم مع أطفالهم.ويوزع الهلال الأحمر التركي وبعض منظمات الإغاثة الحساء الساخن للأسر السورية، فيما تقوم فرق الدرك بتوزيع الأعلام التركية وبعض الألعاب للأطفال.كما تسهم مركبات الخدمة المتنقلة لإدارة الهجرة المنتشرة في بوابتي جيلوة غوزو ويايلاداغي في تسريع إجراءات خروج السوريين. (روسيا اليوم)