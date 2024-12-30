يوم أمس كان مروّعاً.. إليكم أبرز حوادث الطيران التي حصلت هذا الشهر

تصدرت حوادث الطيران المشهد مع نهاية العام الحالي، حيث سجل شهر كانون الأول 12 حادث تحطم طائرة، بينها حوادث "كارثية" صنفت بين الأسوأ في الأعوام الأخيرة.



6 كانون الأول: طائرة فلوريدا

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قالت السلطات إن شخصا لقي حتفه بعد تحطم طائرة في مقاطعة إنديان ريفر، بولاية فلوريدا، يوم الجمعة 6 كانون الأول الماضي.



11 كانون الأول: طائرة تكساس



قالت السلطات الأميركية إن طائرة مروحية ذات محركين تحطمت على طريق سريع في ولاية تكساس وانشطرت إلى قسمين بعد ظهر الأربعاء 11 كانون الأول، مما أدى إلى إتلاف عدد من السيارات وإصابة أربعة ركاب تم نقلهم إلى المستشفيات.



12 كانون الأول: طائرة نيويورك



لقي شخص حتفه بعد أن تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع على طول الحدود بين نيويورك وكونيتيكت، مما أدى إلى إغلاق الطريق لفترة طويلة، وفقا لمصدر بالشرطة ومسؤولين.



17 كانون الأول: طائرة هاواي



تحطمت طائرة سيسنا 208 Grand Caravan تابعة لشركة Kamaka Air بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من هونولولو في 17 كانون الأول، مما أسفر عن مقتل الطيارين. ووقع الحادث أثناء رحلة تعليمية، ويحقق المحققون في سبب فقدان السيطرة.



18 كانون الأول: طائرة الأرجنتين



في الأرجنتين، تجاوزت طائرة بومباردييه BD-100-1A10 Challenger 300 المدرج في مطار سان فرناندو، واصطدمت بالعقبات واشتعلت فيها النيران. قُتل الطياران في الحادث الناري.



22 كانون الأول: حادثة بابوا غينيا الجديدة



تحطمت طائرة بريتن نورمان من طراز BN-2B-26 Islander مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها. تم العثور على الحطام في اليوم التالي، مما دفع إلى إجراء تحقيق.



22 كانون الأول: الطائرة البرازيلية



قال مسؤولون في الدفاع المدني إن طائرة صغيرة على متنها 10 ركاب سقطت فوق متاجر في وسط مدينة جرامادو السياحية في جنوب البرازيل، الأحد 22 كانون الأول، فيما أشارت التقارير الأولية إلى عدم وجود ناجين.



وقال إدواردو ليتي حاكم ولاية ريو غراندي دو سول، التي تقع بها المدينة، في منشور على منصة إكس: "للأسف، تشير التقارير الأولية إلى عدم وجود ناجين من بين ركاب الطائرة".



وقالت السلطات إن الطائرة اصطدمت خلال سقوطها أولا بمدخنة أحد المباني ثم الطابق الثاني من منزل قبل أن تصطدم بمتجر للأثاث، وإن حطامها وصل كذلك إلى أحد النزل السكنية القريبة.